نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أرامكو السعودية تعلن تعديل أسعار منتجات الطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن تخطيط لخفض انفاقات الرأسمالي ما بين 20 و 25 مليار دولار لعام 2020 م من أجل دفع توزيعات قد تبلغ إلى 75 مليار دولار على الأقل ولذلك تعهدت بها للمستثمرين خلال طرحها العام الأولي للعام الماضي 2019 م.

ولذلك أكد على أن المستوى الجديد من الإنفاق الرأسمالي يوجد بدرجة كبيرة للغاية لأعمال التنقيب والإنتاج، ولم يتم تغيير ذلك خلال الأعوام القادمة (ثلاثة أعوام).

بالإضافة إلى أن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية قد تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط، وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت على أن يكون توقعها قد يصل إلى الحد الأدنى لعام 2020م للنطاق الأصلي قد بلغ من 25 إلى 30 مليار دولار على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أن معرض إعلان الشركة المملوكة للدولة عن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 73٪ ولذلك تم التأكيد على أن الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث اي أضرار أو إصابات نهائياً.

ولذلك أوضحت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وقد تكون الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، وسوف يتم ارتفاعها وانخفاضها تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

ومن الجدير بالذكر تم الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي لأرامكو بالمملكة العربية أن شركة أرامكو قد يتم رفع إمداداتها النفطية، التى توفر النفط لعملاء داخل، وخارج المملكة العربية السعودية، وقد وصل إلى 12.3 مليون برميل في اليوم الواحد على الأقل ولذلك تعهدت بها للمستثمرين خلال طرحها هذا العام.

بالإضافة إلى أن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية سوف تعمل كبنك مركزي للنفط والغاز، ولذلك يمكن الاستجابة لأي أحداث غير متوقعة، لم يكن هناك انقطاع في الإمدادات الموجهة لعملائنا الدوليين على الإطلاق.

ولذلك في حال بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية، سوف يتم بعد انتهاء عملية الطرح، وأصبح عدد الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، وسوف يتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم.

وقد تجد الإشارة إلى أن بالرغم من الظروف الصعبة في الفترة الأخيرة التي واجهتها سندات صفقة أنابيب النفط الخام، على أن يكون التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، على أن يكون الاعتبار استخدام نفس الآلية، وهذا عن أوضاع تمويلية أفضل في سوق السندات، وأضاف إلى ذلك أن قد جمع عن طريق إصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب النفط، حيث أن يكون هذا يتراوح ما بين 3.5-4.5 مليار دولار.