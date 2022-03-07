نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg uc بطريقة سهلة ومجربة للحصول على 10 آلاف شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، دائما ما يتعرض مستخدمة لعبة ببجي للخطر وعمليات النصب وسرقة الحسابات بسبب بعض المواقع الوهمية التي تزعم بتقدم شدات ببجي، والكثيرون لا يعلمون أنه هناك طرق مضمونة جداً للحصول على أكبر قدر من شدات ببجي، وشدات ببجي تعتبر هي العملة الرقمية في اللعبة والتي يرمز لها UC، ومن خلالها يتمكن اللاعبين من الاشتراك في مواسم جديدة تصدرها الشركة المطورة للعبة، كما يحتاج لها اللاعب لتنفيذ المهام في اللعبة، حيث يحصل اللاعب بعد اتمام المهام على نقلط وجوائز مختلفة من الملابس والمركبات والشخصيات وغيرها، ونستعرض عليكم في هذا المقال الآن طريقة الحصول على شدات ببجي بطريقة سهلة ومجربة.

طريقة شحن شدات ببجي

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب القتالية في العالم كله، والتي يستخدمها قطاع كبير حول العالم، وهي لقاء محاكاة للواقع وتجعله اللاعبين يشعرون بالإثارة الغموض أكثر، وكما ذكرنا أن الشدات هي العملة الافتراضية في اللعبة، وهناك بعض الطرق التي من خلالها يتم الحصول على الشدات، وهي المواقع التي تطلب من المستخدم إنهاء كل المهام وبعد إكمالها بنجاح يصل إليك عدد من التقاط التي يمكن تحويلها لشدات، وأبرز تلك المهام هي مشاهدة الفيديوهات الإعلانية والإجابة على بعض الاسئلة وإكمال الاستطلاعات الرأي وأيضاً الإجالة إلى أصدقاءك للتسجيل في هذا الموقع، ومن أبرز تلك المواقع التي تتمتع بمصداقية وشفافية موقع oonoo وهو الموقع الأكثر استخداماً والذي يعتمد عليه قطاع كبير من مستخدمي اللعبة حول العالم.

تطبيقات شحن شدات ببجي موبايل

يوجد عدد من التطبيقات التي تعمل بنفس الأسلوب ومن خلالها يتم تجميع النقاط وتحويلها بشدات ببجي، وهذا من خلال إكمال معظم المهام وهي مشاهدة إعلانات والإجابة على استطلاعات وتحميل التطبيقات عبر الهاتف الخاص بك ودعوة الأصدقاء لتحميل التطبيقات، ومن أهم تلك التطبيقات الموثوقة والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أمن هو تطبيق Google Opinion Rewards وتطبيق Dgamer.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق Midasbuy

كما يمكن شحن شدات ببجي من خلال موقع Midasbuy من خللال الخطوات التالية

تسجيل المعرف الخاص باللاعب ID في مكان المحدد.

إدخال رقم الجوال الخاص باللاعب.

تحديد كمية الشدات التي يرغب اللاعب في الحصول عليها

تحديد طريقة الدفع، وبعد ذلك تصل الشدات إلى الحساب

يذكر أن شدات ببجي هي العملة الافتراضية أو بديل الأموال في حساب اللاعب ومن خلال تلك العملة يمكن لجميع اللاعبين شراء كل ما يلزمهم من أسلحة ومعدات وملابس وسيارات للوصول إلى مرحلة الاحتراف في لعبة ببجي لذا يسعي اللاعبين إلى شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للعبة ومن خلال السطور القليلة الماضية يمكن للاعبين شحن شدات ببجي بطريقة صحيحة ومضمونة.