نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر طلبا | هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro السعر والمواصفات وأهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro، قامت الشركة الصينية شاومي الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية بطرح هاتفها الجديد شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro بشكل رسمي، حيث تعد شركة شاومي من أفضل شركات الهواتف الذكية التي تقوم بصناعة العديد من الهاتف ذات مواصفات مختلفة لتناسب جميع فئات المجتمع والتي حققت خلال الآونة الأخيرة عدد كبيرا من المبيعات، وذلك بفضل ثقة عملائها وتقديم أنواع متعددة من الهواتف لجميع الفئات (الفئة الاقتصادية، الفئة المتوسطة، الفئة العليا) مما جعلها تستحوذ على أكبر نسبة مبيعات لهواتفها في الأسواق العربية والعالمية، وسنستعرض لكم في هذا المقال المقدم من موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بهاتف شاومي 12 برو من حيث السعر والمواصفات وأهم مميزات الهاتف وأبرز عيوبه.

مواصفات هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro

الشاشة: تأتي شاشة الهاتف من نوعية Ltpo AMOLED بحجم 6.73 إنش وبتردد 120 هرتز ومعدل كثافة البيكسلات 521 بيكسل في كل واحد إنش، كما أنها مزودة بزجاج غوريلا جلاس Victus للحماية.

المعالج: يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو متر، ويأتي معال الرسومات من نوع Adreno 730.

نظام التشغيل: يدعم الهاتف نظام تشغيل الاندرويد 12 بواجهة MIUI 13.

أبعاد ومقاييس هيكل الهاتف: يبلغ طول الهاتف 163.6 مم، ويبلغ العرض 74.6 مم، والسمك 8.2 مم، بينما يبلغ وزن الهاتف 205 جرام.

الشبكة والاتصالات: يدعم الهاتف شبكات الاتصال حتى الـ 5G كما يدعم خدمات GPRS وedge، ويتسع لتركيب شريحتين اتصال من نوعية Nano SIM.

الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية: هناك ثلاث إصدارات من الهاتف مختلفة المساحة التخزينية والمساحة العشوائي والتي جاءت كالآتي:

128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام

الكاميرات: يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية حيث تأتي كل كاميرا منهما بدقة 50 ميجا بيكسل، وتكون الكاميرا الأولى هي الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الثانية خاصة بالتقريب البصري، وأما الكاميرا الثالثة فهي للزاوية الواسعة، وبالإضافة إلى ذلك فلاش ثنائي قوي، كما يأتي أيضا بكاميرا سلفي أحادية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة بحجم F/2.2.

المستشعرات: هناك العديد من المستشعرات المزودة بالهاتف منها (التقارب، البوصلة، التسارع، البارومتر، مستشعر ألوان الطيف، الجيروسكوب.

أنظمة حماية الهاتف: يأتي الهاتف بالمزيد من أنواع الحماية منها ( التعرف على الوجه، كلمة السر، نقش النمط، مستشعر بصمة الإصبع مدمجة بالشاشة).

البطارية الشحن: تأتي بطارية الهاتف من نوعية ليثيوم أيون بسعة 4600 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط والتي تمكنك من شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 18 دقيقة، كما تدعم البطارية أيضا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والتي تمكنك من شحن البطارية كاملة في غضون 42 دقيقة.

مميزات وعيوب هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro

سنتعرف على أهم مميزات وبرو عيوب الهاتف بالطلاع على الجدول التالي: