إسقاط طائرة روسية فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا؛ لأن الولايات المتحدة تحاول إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال حربا أكبر.

اخر اخبار الحرب فى اوكرانيا

وأضاف بلينكن فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بايدن كان واضحا فى هدفه بتجنب الولايات المتحدة لأى نزاع مُباشر مع روسيا، موضحا: "وذلك بألا تُحلق الطائرات الأمريكية ضد الطائرات الروسية وألا تتواجد قواتنا على الأرض فى أوكرانيا".

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن فرض منطقة حظر طيران تعنى أن الولايات المتحدة سيتعين عليها التأكد من تنفيذ القرار، وهو ما يتضمن إسقاط الطائرات الروسية التى ستحلق فوق أوكرانيا.

وتابع بلينكن قائلا: "يتحمل الرئيس بايدن مسؤولية عدم توريطنا فى نزاع مباشر، حرب مباشرة مع روسيا، وهى قوة نووية، ما يعنى خطر اشتعال حرب تتوسع خارج أوكرانيا إلى أوروبا.. هذا بشكل واضح ليس فى مصلحتنا.. ما نحاول فعله هو إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال واحدة أكبر".

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى دعا مرارا الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده.