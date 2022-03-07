جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول احتمالية ارتكاب روسيا لجرائم حرب، قالت دير لاين - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية- "أعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحقيق واضح وقوى للرد على هذا السؤال".
ومن ناحية أخرى، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات التى تم فرضها على القيادة والاقتصاد الروسيين أحدثت تأثيرا كبيرا.
وأضافت دير لاين أن أوروبا تكثف جهودها لدعم أوكرانيا من أجل إقامة ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.
يأتى هذا فى وقت كانت قد أشارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 2ر1 مليون شخص، موضحا أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات فى الأيام والأسابيع القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق باحتمالية ارتكاب روسيا جرائم حرب بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.