المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق باحتمالية ارتكاب روسيا جرائم حرب بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول احتمالية ارتكاب روسيا لجرائم حرب، قالت دير لاين - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية- "أعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحقيق واضح وقوى للرد على هذا السؤال".

ومن ناحية أخرى، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات التى تم فرضها على القيادة والاقتصاد الروسيين أحدثت تأثيرا كبيرا.

وأضافت دير لاين أن أوروبا تكثف جهودها لدعم أوكرانيا من أجل إقامة ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.

يأتى هذا فى وقت كانت قد أشارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 2ر1 مليون شخص، موضحا أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات فى الأيام والأسابيع القادمة.