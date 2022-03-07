الأنظار تتجه نحو أوديسا.. وواشنطن تستبعد هجوما روسيا وشيكا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا على وشك شن هجوم برمائي على مدينة أوديسا الأوكرانية أو بالقرب منها، وسط مخاوف متزايدة من هجوم محتمل على المدينة.
وقدر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن روسيا أطلقت نحو 600 صاروخ منذ بداية الحرب على أوكرانيا، ونشرت في أوكرانيا نحو 95 في المئة من القوات القتالية التي كانت قد حشدتها مسبقا خارج البلاد.
وأضاف المسؤول أن القوات الروسية واصلت محاولة التقدم وعزل كييف وخاركيف وتشرنيهيف، وتواجه "مقاومة أوكرانية قوية".
وذكرت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أجرى محادثات استمرت قرابة ساعتين، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مكتب ماكرون إنه أكد خلال الاتصال مخاوفه إزاء الهجوم الوشيك المحتمل على ميناء أوديسا الأوكراني التاريخي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الصواريخ الروسية دمرت مطارا مدنيا في فينيتسيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وتقع في الجزء الغربي من وسط أوكرانيا الأحد، مضيفا أن روسيا تستعد لقصف مدينة أخرى في الجنوب هي أوديسا.
وتضم مدينة أوديسا على البحر الأسود وتضم ميناء.
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