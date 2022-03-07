الجزائر تطمئن مواطنيها بشأن مخزون القمح مع اضطراب سوق الحبوب

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني قوله، الأحد، إن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام.

وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب" مضيفا أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "إنترفاكس يوكرين" للأنباء، أن الحكومة الأوكرانية قررت، الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وتعد أوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.