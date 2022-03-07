هنا الآن موقع شحن شدات ببجي 2022 pubg mobile للحصول على آلاف الشدات UC.. اسعار شدات ببجي موبايل

كيفية شحن شدات ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تم انتشار لعبة ببجي بشكل كبير إلى أن أصبح عدد مستخدمي تلك اللعبة قد وصل إلى حوالي أربعمائة مليون لاعب أو أكثر، وكذلك فإن شدات لعبة ببجي أو ما تسمى “UC”، تعتبر من إحدى العملات الرقمية في اللعبة، فهي تساهم لاعبيها في أن يحصلوا على الملابس والأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها، كما أنها أيضًا تقوم باشتراك المستخدم بموسم لعبة “رويال بلاس” فهي تشتمل على الكثير من المهام الأسبوعية واليومية أيضًا داخل اللعبة.

طريقة تنزيل لعبة بابجي

يقوم المستخدم تحميل لعبة ببجي سواء على هواتف الآيفون أو الأندرويد عن طريق متابعته للخطوات الآتية وهي:

دخول اللاعب إلى الموقع الخاص بجوجل بلاي أو آبل ستور أيضًا في البداية.

يقوم المستخدم بالبحث في المربع عن لعبة ببجي من خلال كتابة اسمها.

يضغط اللاعب على البحث الذي يتم ظهوره أمامه.

يضغط اللاعب على اللعبة، ثم بعد ذلك يقوم بتحميلها على هاتف المحمول الخاص به.

يقوم بالمشاركة في لعبة ببجي ودخوله في المعركة.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون مجانًا

أن الخطوات والطرق التي تخص شدات لعبة ببجي بالصورة المجانية سنذكرها لكم في السطور الآتية، وهي تكون عن طريق: