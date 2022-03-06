التسجيل في ريف للعاطلين والارامل والاسر الريفية للعمل 1443 الاوراق والشروط المطلوبه للدعم الريفي

التسجيل في ريف للعاطلين والارامل والاسر الريفية للعمل 1443 سنقدم لكم في مقالنا اليوم طريقة وشروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة عظيمة للأسر الريفية في المملكة والتي تمتهن مهنة الزراعة وأي حرف منزلية، وتعمل الخدمة على توفير دعم مالي حيث يتم تشجيع هذه الأسر والأشخاص على استغلال حرفهم وأراضيهم للحصول على دخل شهري ثابت يمكنهم من خلاله التكيف مع ظروف المعيشة وتلبية احتياجاتهم الشخصية.

التسجيل في ريف للعاطلين والارامل والاسر الريفية للعمل 1443

قم بالدخول أولًا على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة دعم ريف وهو https://reef.gov.sa .

. انقر على أيقنة “طلب الدعم” الموجود في القائمة على الصفحة الرئيسية ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

انقر بعد ذلك على أيقونة “تسجيل” ثم قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك.

اختر البرنامج المطلوب والمناسب لك من البرامج المتاحة أمامك.

بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال كود التحقق إلى هاتفك المحمول قم بإدخاله في المكان المخصص له ثم انقر على أيقونة “حفظ”.

شروط التسجيل في منصة دعم ريف السعودية

يجب أن يكون المواطن المتقدم على خدمة دعم ريف سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعات في المملكة العربية السعودية سواء الخاصة أو الحكومية.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 22 عامًا.

محل إقامة المواطن المتقدم يجب أن يكون في نفس مكان المشروع الذي سيقوم بعمله من قبّل الدعم الريفي.

راتب المواطن يجب ألا يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي.

البرامج المتاح للمتقدم التسجيل فيها يجب ألا تزيد عن ثلاثة برامج فقط.

التسجيل على المنصة يتم من خلال وجود حساب بنكي باسم المواطن المستفيد من الهدمة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة دعم ريف