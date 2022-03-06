نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بثلاث طرق إلكترونيا جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء السعودية، التي يود راب الأسرة معرفتها قبل انتهاء الشهر لكي يتمكن من تجهيز المبلغ المالي المستحق ولاسيما أصحاب الدخل المنخفض الذين يتأثرون بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ويرجون دائما أن تكون سعر الفاتورة الشهرية منخفض كي لا تؤثر عليهم تلك الفاتورة، لهذا جئنا إليكم نبين لكم بخطوات غاية في السهولة أمكانية الاستعلام عن الفاتورة الشهرية من أي مكان في كافة أنحاء المملكة دون عناء الزحام، خاصة بعد أن انتشر الوباء فيروس كورونا في المملكة، تتمكن عزيزي رب الأسرة التعرف علي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء إلكترونيا بخطوات غاية في السهولة الآن.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

عزيزي المواطن اصبح الآن بإمكانك التعرف علي قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء بالعديد من الطرق من ابرز هذه الطرق طريقة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرسائل النصية، كما يمكنك التعرف علي قيمة الفاتورة من خلال رقم الحساب عبر تطبيق الكهرباء، كما يمكنك التعرف أيضا علي قيمة الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني، ولكن ننصحك عزيزي رب الأسرة السعودي أولا أن تقوم بإنشاء حساب إلكتروني في شركة الكهرباء السعودية كي يمكنك استخدام العديد من الطرق التي تتيح إليك عملية الاستعلام بسهولة ويسر، لذا في الفقرة التالية نوضح إليك أنشاء حساب في شركة الكهرباء السعودية.



أنشاء حساب في شركة الكهرباء السعودية

أتاحت شركة الكهرباء مجموعة عديدة من الخدمات المتميزة يمكنك الاستفادة منها عبر تسجيل حساب في موقع شركة الكهرباء السعودية من خلال اتباع التالي:



الدخول أولا علي رابط موقع شركة الكهرباء السعودية. الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة مثل (تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الهوية الوطنية). بعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصلك رسالة قصيرة خلال وقت بسيط بها كود التحقق. يتطلب بعدها أكمال عملية التسجيل. تسجيل كود التفعيل. الضغط علي المواقفة علي الشروط والأحكام. النقر علي تفعيل الحساب وبهذا تكون قد انتهيت من أنشاء حساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرسائل

يستطيع المواطن التعرف علي قيمة الفاتورة من خلال رسالة إلى شركة الكهرباء وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بكتابة رقم الحساب المدون اسفل الفاتورة في رسالة نصية من هاتفك. تحديد رقم شركة الكهرباء كالتالي 500120 ثم القيام بإرسال الرسالة علي الرقم السابق. بعدها بوقت قليل ستصلك رسالة بقيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق للفاتورة الشهرية.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عبر التطبيق الإلكتروني

في ظل التطبيقات الإلكترونية الحديثة أتاحه شركة الكهرباء طريق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تحميل تطبيق الكهرباء علي جوالك سواء كان يعمل بالاندرويد أو نظام ISO الايفون وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:



أولا تقوم بتحميل تطبيق الكهرباء علي جوالك إذا كان يعمل بنظام الاندرويد عبر رابط تحميل تطبيق الكهرباء الاندرويد .

. ثانيا إذا كان جوالك أيفون يجب تحميل تطبيق الكهرباء للايفون أو من خلال متجر ابل ستور.

أو من خلال متجر ابل ستور. بعد الانتهاء من تحميل التطبيق يجب الدخول علي خدمات المشتركين.

الضغط عل خدمات الفواتير.

تسجيل رقم الحساب.

الضغط علي كلمة (بحث).

استعلام علي فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنك أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة الكهرباء عبر تسجيل رقم الحساب والذي يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع شركة الكهرباء. تسجيل كلمة السر واسم المستخدم. الضغط علي خدمة المشتركين. الضغط علي خدمات الفواتير. كتابة رقم الحساب. التحقق من الرمز المرئي. النقر علي كلمة بحث. ستظهر أمامك الآن اخر فاتورة كهرباء.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن خدمة الفاتورة الإلكترونية الحديثة والتي تمنح المستفيدين التعرف على فاتورة الكهرباء شهريا عبر اشعار يصلك إلي على البريد الإلكتروني بأحدث فاتورة، كما يتم أيضاً ارسال اشعار اخر بقرب موعد سداد الفاتورة، يتم الإشتراك في هذه الخدمة من خلال زيارة موقع السعودية للكهرباء وتسجيل رقم الحساب والبريد الإلكتروني واللغة، والنقر على كلمة تسجيل.

تطبيق الكهرباء السعودية

يمكنكم تحميل تطبيق الكهرباء السعودية من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي والبحث عن تطبيق AL KAHRBA السعودية ومن ثم قم بالضغط على تثبيت ولحظات ويتم تحميل التطبيق على هاتف المحمول الذي يعمل بنظام الأندرويد، من خلال التطبيق يمكنكم التعرف على فواتير الكهرباء والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري المتعلقة بالكهرباء.

كما نقدم لكم أعرائي القراء طرق جديدة عبر موقعكم ثقفني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية.