صحيفة ”صن” : قوات خاصة أمريكية وبريطانية تستعد لإجلاء زيلينسكي

قالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها إن قوات خاصة (كوماندوز) أمريكية وبريطانية تتدرب على "عملية شديدة الخطورة" لإنقاذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت المصادر ذاتها أن أكثر من 70 جنديا من قوات النخبة البريطانية قد انضموا إلى 150 من أفراد البحرية الأمريكية في قاعدة نائية في ليتوانيا للتخطيط لتنفيذ هذه المهمة ليلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التدريبات تتم بمشاركة جنود أوكرانيين.
وبحسب الصحيفة، ستنفذ القوات الخاصة عملية إخراج زيلينسكي إذا طلب ذلك بنفسه، حيث ستكون الوجهة النهائية التي سيتم إجلاء الزعيم الأوكراني إليها غير معروفة.
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