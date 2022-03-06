دونيتسك: استسلام 104 عسكريين أوكرانيين

أعلن إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن 104 جنود أوكرانيين ألقوا أسلحتهم حتى الآن واستسلموا لقوات دونيتسك. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن باسورين قوله إن 11 جنديا أوكرانيا يتلقون الرعاية الطبية حاليا. وكانت سلطات دونيتسك أكدت إصابة 15 مدنيا أمس السبت جراء القصف الأوكراني، فيما أعلنت خدمة الطوارئ بدء إعادة تأهيل البنية التحتية في بلدات عدة بالجمهورية.

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