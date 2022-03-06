عاجل.. الدفاع الروسية: أوكرانيا طورت أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، فى مختبرات نشطت بتمويل أمريكى قرب الحدود الروسية.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد: "فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم الكشف عن إخفاء نظام كييف بشكل عاجل آثار البرنامج البيولوجى العسكرى فى أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية".

أوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية حصلت من موظفى بعض المختبرات البيولوجية الأوكرانية على وثائق "تدل على أنه فى 24 فبراير تم الإتلاف العاجل لعوامل بالغة الخطورة بينها مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة وداء التولاريميا وغيرها من الأمراض المميتة".

وأرفقت الإخبارية الروسية نبأها بشأن وزارة الدفاع بنسخة ذكرت أنها "رسالة بعثتها وزارة الصحة الأوكرانية إلى إدارات المختبرات البيلوجية".

كانت المنظمة الدولية للطاقة الذرية أعلنت السبت لأن هيئة الرقابة النووية فى أوكرانيا أبلغتها بسيطرة روسيا على محطة زاباروجيا، مؤكدة أن مستويات الإشعاع لاتزال طبيعية فى كبرى محطات النووية فى أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يومها الحادى عشر، الأحد، وسط تنديدات غربية وعقوبات طائلة على موسكو، مقابل دعما اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا.