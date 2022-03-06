عاجل.. جونسون يتعهد بالعمل مع الشركاء لتقديم المعدات الدفاعية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، تعهّد خلال اتصال هاتفى أجراه اليوم مع الرئيس الأوكرانى، فلوديمير زيلينسكى، بالعمل مع الشركاء لتقديم المزيد من المعدات الدفاعية لأوكرانيا.





وقال المتحدث، فى بيان نشرته الحكومة عبر موقعها الإلكترونى، إن جونسون أكد لزيلينسكى تنامى الدعم الدولى لأوكرانيا، وعزم المملكة المتحدة على ضمان فشل روسيا فى عملياتها العسكرية الجارية فى أوكرانيا، واستعرض الخطوات التى تتخذها لندن لدعم كييف، وناقشا خطة رئيس الوزراء البريطانى لرد الفعل الدولى على العملية الروسية. كما ناقش المسئولان، بحسب بيان المتحدث، الاحتياجات العاجلة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث "تعهّد رئيس الوزراء بالعمل مع الشركاء لتقديم المزيد من المعدات الدفاعية" لأوكرانيا.

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