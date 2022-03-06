ألمانيا: عقوبات مجموعة السبع الجديدة ستطال خصوصا المتمولين الروس

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، يوم الأحد أن العقوبات الجديدة التى فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين الذين استفادوا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح ليندنر فى تصريح صحفى للتلفزيون العام الألمانى ARD، أن مجموعة السبع برئاسة ألمانيا تعمل على عقوبات أخرى لفرضها على موسكو. قال ليندنر حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" "أريد أن تؤثر بشكل خاص على المتمولين. لا يمكن لأولئك الذين استفادوا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وسرقوا ثروات الشعب الروسى خصوصا من خلال الفساد، الاستفادة من ثرواتهم فى ديموقراطياتنا الغربية". وأعلنت مجموعة السبع فى بيان الجمعة الماضية عزمها فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسى فى أوكرانيا. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يومها الحادى عشر، الأحد، وسط تنديدات غربية وعقوبات طائلة على موسكو، مقابل دعما اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا.

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