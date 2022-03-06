أوكرانيا: إسقاط طائرة مقاتلة روسية فوق خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات البرية -بحسب وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه تم تدمير مقاتلة روسية من قبل قوات الدفاع الجوى الأوكرانية فوق خاركيف، فيما دمرت قوات الدفاع الجوى فى خاركيف فى وقت سابق صباح الأحد طائرة مقاتلة أخرى تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز Su-25.
وأفادت الوكالة الأوكرانية أنه حتى صباح 6 مارس فقدت روسيا أكثر من 40 طائرة و 48 مروحية " وفق ما ذكرت " .
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