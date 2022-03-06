بلينكن: أعطينا الضوء الأخضر لبولندا فى تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أعطت بولندا الضوء الأخضر للشروع فى تنفيذ خطط إرسالها طائرات حربية إلى أوكرانيا، على أن تعمل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على سد تلك الاحتياجات.





وأوضح بلينكن فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "نحن نتحدث مع أصدقائنا البولنديين حاليا حول قدرتنا على سد تلك الاحتياجات إذا اختاروا فى الواقع تزويد أوكرانيا بالمقاتلات الحربية". ومن جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد تصريحات بلينكن، قائلة: "نحن فى مشاورات مع الحكومة البولندية وحلفائنا فى الناتو حول هذه القضية.. لم نعارض بأى شكل من الأشكال تزويد بولندا لأوكرانيا بالطائرات الحربية، ونحن نعمل على النظر فى كيفية دعمنا لهم". وردا على سؤال حول إمكانية تزويد بولندا وحلفاء الناتو بطائرات حربية أمريكية لتقديمها إلى أوكرانيا، قالت توماس-جرينفيلد إن هذا الأمر مازال محل نقاش.

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