المجلس الأوروبي يرفض إغلاق المجال الجوي الأوكراني

أعلن المجلس الأوروبي، يوم الأحد، عن رفضه فرض حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية، قائلا "ربما يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة".

وجددالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، طلبه حلف الناتو إلى وقف الهجوم الروسي على بلاده من خلال فرض منطقة حظر طيران.

لكن الزعماء الغربيين رفضوا هذا الطلب خشية إشعال فتيل حرب أوسع في أوروبا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مقابلة مع راديو (فرانس إنتر) إن نشر طائرات مقاتلة فوق أوكرانيا” قد يعتبر في الظروف الحالية بمثابة دخول الناتو في الحرب، وبالتالي ستكون مخاطرة بإشعال حرب عالمية ثالثة”.

نفى ميشيل أن تشعل العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حربا بين الاتحاد الأوروبي، أو الناتو، وبين موسكو.

وكان الرئيس، الروسي فلاديمير بوتن قد اعتبر في تصريحات سابقة أن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ”إعلان حرب” على موسكو.

ذكر ميشيل أن الحلفاء الأوروبيين، والأميركيين فرضوا عقوبات من أجل” الضغط، وإلحاق الضرر بالنظام الروسي، وليس الشعب الروسي.”