نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني والاسم الرباعي

نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام الدراسي 2021/ 2022 وأرقام الاختبارات، في حالة مليئة بالقلق والتوتر التي يعيشها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول التعرف على نتيجة القبول الموازي، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، في ظل انتشار أزمة فيرس كورونا المستجد، فقد اهتمت الوزارة التربية والتعليم العراقية من أجل المحافظة قدر الإمكان على كافة الخدمات التعليمية بالعراق، وسوف يتم القيام بنشر الخطط عبر شبكة الانترنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من أجل المحافظة قدر المستطاع على كافة الخدمات التعليمية بالعراق، وسوف يتم القيام بنشر الخطط عبر شبكة الانترنت وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات وهيئة التدريس من التعرض لخطر الإصابة بالفيرس، وعن طريق استخدام المنصات التعليمية من أجل مساعدة الطلاب بالحصول على درجات الطلاب بمواحل متنوعة.

نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 في العراق، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج القبول الموازي للطلاب والطالبات أصبحت الآن متاحة بشكل إلكتروني، ويتم الاستفسار عن مهام رفع النتائج على هيئة ملفات من النوع PDF بعد أن يتم مهام استكمالها بشكل رسمي ونحن قيد المراجعة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في الفترة الأخيرة بأن يوجد نحو 22 ألف طالب وطالبة تمكنوا من التسجيل من شتى محافظات العراق، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري المتميز ثقفني عن طريقة الاختبار وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، وايضاً الخطوات المتبعة من أجل الاستعلام عن ذلك النتائج.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في كافة محافظات العراق 2021/ 2022 حيث أنه يوفر لك بعض الخطوات السهلة من أجل التعرف على ذلك النتائج وتتمثل في الآتي:ـ