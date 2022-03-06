التشيك تمهل دبلوماسيين روس حتى 12 مارس الجارى لمغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - أعطى وزير خارجية التشيك جان ليبافسكى، الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون فى القنصليتين الروسيتين بمدينتى برنو وكارلوفى فارى حتى 12 مارس الجارى لمغادرة جمهورية التشيك.





وقال ليبافسكى، فى تصريح نقله راديو (براغ) الدولى، اليوم الأحد : "إذا لم يغادروا قبل الموعد المحدد، فلن يتم الاعتراف بهم كدبلوماسيين"، مشيرا إلى أن السفارة الروسية فى براغ ستقتصر على 7 دبلوماسيين، و25 عاملا إداريا.

وكانت الحكومة التشيكية قد أغلقت قنصليتى الاتحاد الروسى فى المدينتين التشيكيتين، ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.