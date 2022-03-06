وقال ليبافسكى، فى تصريح نقله راديو (براغ) الدولى، اليوم الأحد : "إذا لم يغادروا قبل الموعد المحدد، فلن يتم الاعتراف بهم كدبلوماسيين"، مشيرا إلى أن السفارة الروسية فى براغ ستقتصر على 7 دبلوماسيين، و25 عاملا إداريا.
وكانت الحكومة التشيكية قد أغلقت قنصليتى الاتحاد الروسى فى المدينتين التشيكيتين، ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك تمهل دبلوماسيين روس حتى 12 مارس الجارى لمغادرة البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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