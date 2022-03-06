الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بسيطرة روسيا على محطة زابوروجيا النووية

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى، فى بيان للوكالة، الأحد، إن هيئة الرقابة النووية فى أوكرانيا أبلغت الوكالة السبت إنَها تمكَّنت من المحافظة على اتصالاتها مع الموظفين فى محطة زابوريجيا للقوى النووية التى يجرى فيها الآن تشغيل مفاعلَيْن اثنين من أصل ستة، بعد يوم واحد من فرض القوات الروسية سيطرتها على الموقع فى جنوب شرق البلد.
أضاف بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيئة الرقابية الأوكرانية وإدارة المحطة، فأكدت للوكالة أنَّ نظم الأمان التقنية سليمة تماماً وأن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية فى كبرى محطات القوى النووية فى أوكرانيا.
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