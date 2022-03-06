السويد تحث رعاياها على عدم السفر إلى روسيا لخطورة الوضع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها ليندى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد، تضمنت بيانا نشر على موقع الحكومة السويدية ينصح المواطنين بعدم السفر إلى روسيا إلى حين إشعار آخر، دون مزيد من التفاصيل.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.