سانا: مقتل 13 عسكريا سوريا وإصابة 18 آخرين إثر هجوم بريف حمص

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر -وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد- أن الهجوم الإرهابى أدى إلى مقتل 13 عسكرياً، بينهم عدد من الضباط، فضلا عن إصابة 18 آخرين.
ولم تشر الوكالة السورية إلى المزيد من التفاصيل.
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