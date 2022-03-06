سانا: مقتل 13 عسكريا سوريا وإصابة 18 آخرين إثر هجوم بريف حمص

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر -وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد- أن الهجوم الإرهابى أدى إلى مقتل 13 عسكرياً، بينهم عدد من الضباط، فضلا عن إصابة 18 آخرين.

ولم تشر الوكالة السورية إلى المزيد من التفاصيل.