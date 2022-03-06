الصحة السعودية: إصابات كورونا فى المملكة تقترب من نهايتها

وقال المتحدث - خلال المؤتمر الصحفى الدورى المشترك مع وزارة الداخلية، وفقا لقناة الإخبارية السعودية - "إن المملكة تشهد نزولا فى منحنى الإصابات وسيستمر فى الأيام القادمة، والحالات اليومية المؤكدة انخفضت إلى 95%، والحالات الحرجة انخفضت بنسبة 62%".
وبين الدكتور العبدالعالى بأن المؤتمر الدورى اليوم يصل إلى نهاية انعقاده دوريًا، ويتحول إلى أن يكون انعقادًا عند الحاجة والضرورة.
من جانبه، أكد المتحدث الأمنى لوزراة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد الحرام والمسجد النبوى والجوامع والمساجد، وفى جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة فى الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بارتدائها فى الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" للقادمين إلى المملكة.
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