دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي لفوز ساحق على يونايتد

أحرز كل من كيفن دي بروين ورياض محرز هدفين لكل منهما ليعيد مانشستر سيتي الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" إلى 6 نقاط بفوزه 4-1 على غريمه مانشستر يونايتد في استاد الاتحاد اليوم الأحد.

ومنح دي بروين التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة بعدما حول تمريرة عرضية منخفضة من برناردو سيلفا إلى الشباك لكن مانشستر يونايتد أدرك التعادل بتسديدة رائعة من جيدون سانشو.

غير أن البلجيكي دي بروين أعاد التفوق لصالح سيتي عندما هز الشباك بعدما انطلق فيل فودن داخل المنطقة وتصدى الحارس ديفيد دي خيا لتسديدته.

وسيطر سيتي على المباراة بعد الاستراحة وجعل النتيجة 3-1 عندما أرسل دي بروين تمريرة عرضية من ركلة ركنية عند حافة منطقة الجزاء وقابل رياض محرز الكرة بتسديدة من لمسة واحدة اصطدمت بمدافع يونايتد هاري مغواير ودخلت المرمى.

واختتم محرز الرباعية بهدف أُلغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يقرر حكم الفيديو المساعد أن أليكس تيليس لم يجعل اللاعب الجزائري متسللا قبل أن يتلقى تمريرة إيلكاي غندوغان ويسدد في الشباك من فوق كتف دي خيا.

ويملك سيتي 69 نقطة من 28 مباراة مقابل 63 نقطة في رصيد ليفربول من 27 مباراة.

وتراجع يونايتد إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال الذي تتبقى له 3 مباريات إضافية.