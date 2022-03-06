بداية من 116 ريال في الشهر.. كيفية تقسيط المشتريات من مكتبة جرير 2022

احصل على مشترياتك بقسط يبدأ من 116 ريال بحسب آخر عروض التقسيط المقدمة من مكتبة جرير لجميع عملائها بالمملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، فمكتبة جرير من كبرى المكتبات بالمملكة، والتي تقوم بتقديم أفضل وأقيم المنتجات لجميع عملائها بالمملكة، من خلال عشرات الفروع المنتشرة بمختلف مدن ومحافظات الدولة، ومن أبرز المزايا التي تقدمها المكتبة لجميع عملائها، خدمة التقسيط، بحيث يمكن للعميل، شراء المنتج وتقسيط سعره بكل سهولة على أقساط ميسرة.

احصل على مشترياتك بقسط يبدأ من 116 ريال

وعلى حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، كشفت مكتبة جرير عن عروضها الجديدة للتقسيط، وأوضحت المكتبة أنه يمكن للعميل، بحسب الشروط والأحكام المطبقة، شراء منتجات المكتبة وسداد سعرها من خلال عروض التقسيط التي تبدأ من 116 ريال للقسط الواحد، ويمكن الإطلاع على المزيد من تفاصيل العرض من خلال التدوينة التي نشرتها المكتبة:

احصل على مشترياتك بقسط يبدأ من 116 ريال عبر خدمة التقسيط من جرير

تطبق الشروط والأحكام — مكتبة جرير (@JarirBookstore) احصل على مشترياتك بقسط يبدأ من 116 ريال عبر خدمة التقسيط من جرير

تطبق الشروط والأحكام — مكتبة جرير (@JarirBookstore) March 2, 2022

شروط التقسيط من مكتبة جرير 2022

كانت مكتبة جرير قد كشفت عن قائمة بالشروط والضوابط، التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع العملاء، ليتمكنوا من تقسيط منتجات المكتبة على أقساط ميسرة، وجاءت الشروط التي تم الكشف عنها من خلال المكتبة لتشمل الآتي:

الدخول إلى رابط موقع جرير .

. يجب أن تكون قيمة المشتريات على الأقل 1500 ريال.

الحد الأدنى لقيمة الراتب الشهري المقبولة، للمتقدمين من الموظفين بالقطاع الحكومي 3500 ريال.

الحد الأدنى للفترة التي قضاها العامل بعمله بالقطاع الحكومي لا يجب أن تقل عن 3 شهور.

الحد الأدنى للعمر المقبول 21 سنة، بينما الحد الأقصى 60 سنة.

تتيح المكتبة للعملاء إمكانية إرجاع المنتجات واسترجاع القيمة، ولكن وفق ضوابط وسياسات المكتبة.

عروض التقسيط المقدمة للعملاء من المكتبة، مستمرة لفترات 6 شهور و12 شهر و18 شهر و24 شهر.

يمكن التقسيط وفق احتياجات العميل، ولكن ضمن الشروط والضوابط المعمول بها من المكتبة.

يحصل مزود الخدمة لقاءها على هامش ربح يعادل 1.85%.

يجب مراعاة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقسيط، والتي تشمل: