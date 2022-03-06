تمويل ميسر بلا ضمانات ولا يشترط تحويل راتب هامش ربح منافس وأسهل إجراءات

تمويل ميسر بلا ضمانات ولا يشترط تحويل راتب من أفضل أنواع القروض في السعودية مقدمة للرجال والنساء من المواطنين السعوديين الجنسية، من شركة الأمثل للتمويل الشخصي والتأجيري وقريباً سيكون المرابحة، تعد شركة الأمثل أفضل شركات القروض مع التسهيلات الكثيرة للعميل بأسهل الإجراءات الممكنة، من أجل مساعدة الفئات المحتاجين إلى المال لتحسين ظروف المعيشة لديهم أو سداد ديون أو شراء مستلزمات ضرورية في المنزل أو شراء سيارة جديدة والعمل عليها، كل هذا بسهولة من خلال تقديم طلب قرض من شركة الأمثل للتمويل الميسر، كما تتميز الشركة بعرض جميع أسعار المنتجات بكل شفافية فضلا عن التعامل بمصداقية تامة مع العملاء إتمام الإجراءات بأسرع وقت.

ما هي شروط الحصول على تمويل ميسر بلا ضمانات ولا يشترط تحويل راتب؟

لا تشترط شركة الأمثل شروط كثيرة على العملاء لكي يحصل على القرض إلا فقط الفئة العمرية تكون من 21 عام عند تقديم الطلب وحتى 60 سنة وقت الانتهاء من سداد آخر دفعة في التمويل، ينطبق هذا الشرط على منتج تمويل السيارة التي يمكنك اختيارها من أي المعارض والوكالات الموجودة في السعودية، كما تطلب الشركة أن يكون للعميل سجل ائتماني جيد غير متعثر سابقاً في سمة، علماً بأن التمويل بدون كفيل حتى 50 الف ريال سعودي فقط وفيما زاد المبلغ عن هذا الحد يقدم العميل ضامن ولا يشترط تحويل الراتب.

كيف اطلب قرض بدون ضامن ولا تحويل راتب

الدخول على موقع شركة الأمثل للتمويل.

اختر من المنتجات الأفراد الموجودة بصيغة التورق تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب.

رفع المستندات المطلوبة (صورة بطاقة الهوية – رخصة قيادة سارية المفعول – كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور – العنوان الوطني – إثبات سكن ملك أو إيجار).

في بعض الحالات الأخرى تطلب الشركة مستندات إضافية.

للاستفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8003015555.

ما مميزات وعيوب القرض الشخصي

القرض الشخصي يفك أزمة مالية حالية ويساعد على تحسين المعيشة إنجاز المهمات التي تحتاج للمال، فيما يدعم من جهة أخرى يدعم الأشخاص الذين يريدون عمل مشروع خاص..إلخ، أما عن العيوب هي الأقساط الشهرية التي لابد من سدادها بشكل منتظم حتى نهاية الفترة المحددة.