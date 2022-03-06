عاجل- ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى 1123 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المفوضية -فى تقرير اليوم الأحد- أن من بين القتلى 8 صبيان، و4 فتيات، و13 طفلا.. فيما بلغ عدد المصابين 759 شخصا، بينهم 67 رجلا و48 سيدة و11 فتاة وصبيان، بالإضافة إلى 28 طفلا و603 بالغين لم يتسن بعد معرفة جنسهم.

وقال المكتب الأممى للمفوضية إن معظم الخسائر المدنية وقعت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.