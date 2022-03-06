جدة - نرمين السيد - وأوضحت المفوضية -فى تقرير اليوم الأحد- أن من بين القتلى 8 صبيان، و4 فتيات، و13 طفلا.. فيما بلغ عدد المصابين 759 شخصا، بينهم 67 رجلا و48 سيدة و11 فتاة وصبيان، بالإضافة إلى 28 طفلا و603 بالغين لم يتسن بعد معرفة جنسهم.
وقال المكتب الأممى للمفوضية إن معظم الخسائر المدنية وقعت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى 1123 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.