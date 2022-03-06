عاجل- توقف خدمات التليفزيون بخاركيف بسبب قصف مبناه بالمدينة

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "إكسترا نيز" فى أوكرانيا، اليوم الأحد، بتوقف خدمات التليفزيون بمدينة خاركيف، ثانى أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف- بسبب قصف روسى لمبناه بالمدينة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير 2203 هدف عسكرى، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا حتى اليوم. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يومها الحادى عشر، الأحد، وسط دعم الغرب لأوكرانيا، وعقوبات طائلة على موسكو جراء عمليتها فى كييف.

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