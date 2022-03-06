جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى بخالص التعازى القلبية الحارة وصادق المواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه. وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن والخسارة والألم بوفاة السفير آريا. وفى هذا الإطار، أجرت وزارة الخارجية والمغتربين اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد إلى جمهورية الهند لمواراته الثرى. وقالت الوزارة إنه فور وصول هذا الخبر الأليم، صدرت تعليمات فورية من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعى، بالانتقال الفورى لمكان إقامة السفير الهندى، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، وأن كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها فى مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة السفير الهندى لدى فلسطين موكول آريا فى مقر عمله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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