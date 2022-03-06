جوتيريش: يجب وقف القتال فى أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج بمناطق النزاع

جدة - نرمين السيد - دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف القتال فى أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج من مدن ماريوبول وخاركيف وسومى، وتمكين الإمدادات الإنسانية من الوصول إلى من يحتاج إليها.





وقال "جوتيريش" فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "من الضرورى للغاية وقف القتال فى أوكرانيا للسماح بمرور آمن للمدنيين من ماريوبول وخاركيف وسومى، بالإضافة إلى جميع الأماكن الأخرى المحاصرة فى النزاع، ولضمان وصول الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أولئك الذين بقوا". ومازالت العمليات العسكرية الروسية، التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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