رئيس وزراء العراقى يوجه بتأمين المخزون الاستراتيجى للمواد الغذائية الأساسية

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للكاظمى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد- أن ذلك جاء اجتماع طارئ برئاسة الكاظمى، لمناقشة الأمن الغذائى فى البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فى الأسواق، بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين.

وناقش الجانبان ضمان تحقيق الأمن الغذائى وجاهزية الوزارات لتحقيق ذلك فى ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية، ووضع المياه فى العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها.

كما وجه الكاظمى وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التى تم مناقتشها فى الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائى وتأمين المخزون الاستراتيجى، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.