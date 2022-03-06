تونس: جارى إجلاء 90 مواطنًا على الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسى أن عدد أفراد الجالية التونسية المتواجدة على الحدود الأوكرانية فى رومانيا وبولندا بلغ 90 شخصا.





وقال محمد الطرابلسى، بتونس اليوم الأحد، إن كل الاستعدادات تم استيفاؤها لتنظيم الرحلات للجالية التونسية، موضحا أن وزير الخارجية عثمان الجرندى يشرف على خلية الأزمة المنعقدة بشكل دائم بالترتيب مع جميع الوزارات المعنية بتونس.

وأضاف أن "الجرندى" عقد اجتماعا افتراضيا مع سفاراتنا فى بولندا ورومانيا وروسيا من أجل التنسيق المحكم لعملية الإجلاء الرابعة التى ستتم مساء اليوم على متن الناقلة الوطنية، موضحا أنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتأمين مغادرة بقية أبناء الجالية العالقين ببعض المناطق الأوكرانية بسبب الأوضاع الميدانية، حيث تم تحديد مواقعهم والتواصل معهم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الرحلة الجوية التى تم تيسيرها اليوم - عن طريق الخطوط الجوية التونسية، قادمة من المطار الدولى لبوخارست برومانيا والمطار الدولى لكراكو فى بولندا - إلى تونس الساعة السادسة من صباح غد الإثنين بتوقيت تونس.