وقال محمد الطرابلسى، بتونس اليوم الأحد، إن كل الاستعدادات تم استيفاؤها لتنظيم الرحلات للجالية التونسية، موضحا أن وزير الخارجية عثمان الجرندى يشرف على خلية الأزمة المنعقدة بشكل دائم بالترتيب مع جميع الوزارات المعنية بتونس.
وأضاف أن "الجرندى" عقد اجتماعا افتراضيا مع سفاراتنا فى بولندا ورومانيا وروسيا من أجل التنسيق المحكم لعملية الإجلاء الرابعة التى ستتم مساء اليوم على متن الناقلة الوطنية، موضحا أنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتأمين مغادرة بقية أبناء الجالية العالقين ببعض المناطق الأوكرانية بسبب الأوضاع الميدانية، حيث تم تحديد مواقعهم والتواصل معهم.
وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الرحلة الجوية التى تم تيسيرها اليوم - عن طريق الخطوط الجوية التونسية، قادمة من المطار الدولى لبوخارست برومانيا والمطار الدولى لكراكو فى بولندا - إلى تونس الساعة السادسة من صباح غد الإثنين بتوقيت تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: جارى إجلاء 90 مواطنًا على الحدود الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.