رئيس الوزراء الكندى يتوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعقد ترودو اجتماعات يوم غد الاثنين فى لندن مع رئيسى وزراء بريطانيا وهولندا. وفى الأيام المقبلة، يلتقى ترودو بقادة آخرين فى ريجا ولاتفيا وبرلين ووارسو ببولندا. ومن المقرر أيضا أن يجتمع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى وأعضاء القوات المسلحة الكندية خلال رحلته. وقال مكتب رئيس الوزراء الكندى إنه سيعمل مع الحلفاء فى أوروبا للرد على الهجوم العسكرى الروسى والتحديات الإنسانية الناجمة عن الصراع، الذى دفع أكثر من مليون شخص إلى الفرار من أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضى.

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