نقلت وسائل إعلام روسية معلومات نشرتها قوات دونيتسك، تفيد بأن القوات الأوكرانية كانت تخطط لهجوم على القرم ومنطقة دونباس، في الثامن من مارس الجاري.
وقالت القيادة في دونيتسك، بأن في حوزتها وثائق تؤكد هذا المخطط، وفقما ذكرت موفدة "دوت الخليج".
ووفق الوثائق فإن المخطط المذكور، كان يعد بدعم غربي، وبمشاركة من المجموعات القومية النازية الأوكرانية.
وكان بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، قد صرّح بأن وقف إطلاق النار سيكون ساري المفعول بين العاشرة صباحا والتاسعة مساء في ماريوبول، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".
وانهار وقف إطلاق النار الموعود السبت في ماريوبول، وقال مسؤولون أوكرانيون إن عملية الإجلاء للمدنيين قد أجهضت لأن المدينة المحاصرة ما زالت تتعرض للهجوم.
وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باللوم على أوكرانيا في انهيار وقف إطلاق النار، وحذر من أن المقاومة المستمرة من جانب أوكرانيا تعرض مستقبل البلاد للخطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونيتسك: أوكرانيا تخطط لهجوم على القرم ودونباس بدعم غربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.