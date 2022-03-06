ليبيا.. غموض يلف موعد انتقال حكومة باشاغا لطرابلس

لا زال الغموض يلف موعد انتقال حكومة رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا وحكومته، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي، من طبرق إلى العاصمة طرابلس.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن حشود عسكرية لبعض التشكيلات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة، لعرقلة استقبال باشاغا، كما تقول بعض المصادر الإعلامية.
هذا التحرك الرافض لتسلم باشاغا وإدارته للحكومة من طرابلس، يأتي في إطار الرفض لتصريحات باشاغا التي أكد فيها عزمه اتخاذ تدابير وخطوات عملية لدخول طرابلس بقوة القانون كما صرح بذلك.
صراع على السلطة في العاصمة
ويبدو أن طرابلس ستشهد فصلا جديدا من معارك الصراع على السلطة بوجود حكومتين، هما الجديدة برئاسة باشاغا، والوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة.
وعقب أداء اليمين الدستورية طالب باشاغا مختلف الأجهزة العاملة في البلاد بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية كما يعتبرها باشاغا.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع في حكومة باشاغا، أحميد حومة، عزم الحكومة الانتقال لطرابلس من دون عنف.
وأدى وزير الصحة في حكومة باشاغا عثمان عبد الجليل، يوم السبت، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبه، عقب تعذر وصوله لجلسة الخميس الماضي.
وأضاف عبد الجليل أن الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس في أسرع وقت ممكن، وتعهد بتنفيذ كل الإصلاحات للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، ورفع مستوى القطاع الصحي خلال فترة وجيزة.
وعلّق باشاغا على التطورات الجارية بالقول "أبلغت السفير الأميركي الحرص على استلام مهامي بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام العمل من طرابلس، إضافة إلى الالتزام بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لا علامات تنبئ بحدوث صدام مسلح
وأوضح بشير: "أرى أنه لابد أن يتدخل هؤلاء العقلاء ويمنعوا نشوب قتال وحرب بين أبناء المدينة الواحدة وبين الليبيين جميعا، ويوجهونهم لحل تصالحي يرضي الطرفين، وهذا ما نتوقعه ونأمله".
واختتم حديثه قائلا: "المؤشرات في طرابلس لا تنبئ بحدوث صدام مسلح فكل شيء هادئ في المدينة والحياة عادية جدا وتسير سيرا طبيعيا ولا وجود لمظاهر مسلحة".
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