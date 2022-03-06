الأردن يسمح للأوكرانيين دخول المملكة دون تأشيرات

دوت الخليج :- قرّر الأردن، اليوم، السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.