LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF جميع الاقسام

نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم حيث تزايدت الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث الخاصة بجوجل للكشف والاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل رابط الكتروني للاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم الاعلان بشكل مؤخر عن نتائج القبول الموازي بعدما تقدم عشرات الالاف من الطلاب والطالبات على طلبات التقديم على القبول الموازي بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، على ان يتم التأكيد على نشر نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على نحوسستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث يتزايد تساؤلات عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نبدأ الان فى استعراضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت كالتالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها.

الخطوة الثالثة:- تحديد المحافظة التابع اليها الطالب وعند النقر على ايقونة استعلام ستكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق