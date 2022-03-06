قرارات جديدة تصدرها السعودية عند الذهاب الي المملكة ورفع جميع الإجراءات الاحترازية

قرارات جديدة تصدرها السعودية عند الذهاب الي المملكة قامت وزارة الخارجية السعودية بإصدار قرارات سعودية جديدة بشأن الذهاب والدخول من وإلى المملكة العربية وذلك بعد التطور العظيم الذي وصلت إليه البلاد في السيطرة على الأزمة، فمنذ بدايات انتشار العدوى والجائحة في جميع الدول قامت السعودية بغلق الطيران نهائيًا ثم بعد فترة تم فتح خطوط الطيران منها وإليها ولكن وفقًا لشروط معينة، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم أبرز القرارات السعودية الجديدة الخاص بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار العدوى.

قرارات سعودية جديدة بشأن الدخول إلى المملكة

كشفت وزارة الخارجية السعودية عن القرارات الجديدة بشأن رفع الحظر وإلغاء الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد وكان القرارات الجديدة كالآتي:-

قررت المملكة إيقاف التباعد الاجتماعي وخاصة بين المصلين في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام ولكن مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

أما بالنسبة للأماكن العامة والأماكن المغلقة والمحلات والمولات والسينما وأي أنشطة وفعاليات فقررت الوزارة إيقاف أي تطبيق احترازي في هذه المناطق.

في الأماكن المفتوحة لم يعد هناك شرط ارتداء الكمامة فسيكون الاختيار شخصي ولكن في الأماكن المغلقة من الضروري ارتداءها.

إنهاء تقديم تقرير تحليل PCR للمواطنين الأجانب القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

يجب على المواطنين القادمين إلى المملكة من أجل الزيارة أن يكونوا حاصلين على تأمين لمعالجتهم إن تعرضوا لعدوى فيروس كورونا.

سيتم إلغاء العزل الصحي المنزل والمؤسسي من أجل مكافحة الفيروس وتقليل انتشار العدوى.

كما أنه سيتم تعليق القدوم إليها وإلغاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول.

الدول التي ستقوم المملكة برفع تعليق الرحلات منها وإليها

جنوب أفريقيا.

جمهورية بوتسوانا.

ناميبيا.

زمبابوي.

موزمبيق.

مالاوي.

مملكة إسواتيني.

ليسوتو.

موريشيوس.

مدغشق.

زامبيا.

سيشل.

أنجولا.

جمهورية القمر المتحدة.

نيجيريا.

أفغانستان.

إثيوبيا.

شروط السفر من وإلى المملكة العربية السعودية

أما بالنسبة إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية قبل وبعد التصريحات الجديدة فكانت هناك بعض الشروط العامة وتتمثل هذه الشروط في كل مما يلي:-