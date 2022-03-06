روسيا: استخدام أوكرانيا لمطارات دول الجوار يعنى تورط هذه الدول فى النزاع

جدة - نرمين السيد - أكدت موسكو إنها قد تعتبر استخدام الطيران الحربى الأوكرانى لمطارات دول الجوار دليلًا على تورط الأخيرة فى النزاع المسلح الروسى مع كييف، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن استخدام الطيران الحربى الأوكرانى لشبكة المطارات التابعة لدول الجوار قد تعتبره روسيا دليلًا على تورط هذه الدول فى النزاع المسلح. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يومها الحادى عشر، الأحد، وسط دعم الغرب لأوكرانيا، وعقوبات طائلة على موسكو جراء عمليتها فى كييف.

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