الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور فرنسا الثلاثاء للقاء ماكرون

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريحات صحفى، اليوم، إن الولايات المتحدة تبحث مع شركائها فى أوروبا حظر واردات النفط الروسى.

وأكد بلينكن على أن الهجوم الروسى "العنيف" على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمى.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يومها الحادى عشر، الأحد، وسط دعم الغرب لأوكرانيا، وعقوبات طائلة على موسكو جراء عمليتها فى كييف.