نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفعل الأن” epedu.gov.iq رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث متوسط 2021 من أهم نتائج الفترة الحالية في العراق، آلاف الطلاب والطالبات في جميع أنحاء البلاد يريدون معرفت النتائج فور اعلانها، وقد سادة حالة من القلق بين الطلاب بشكل عام بسبب تاخر اعلان نتائج الثالث متوسط، والتى من المتوقع ان تظهر قريباً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقى، حيث سيتم نشر جميع النتائج من خلاله، ليحصل عليها الطالب برقم امتحاناته، والتعرف على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثالثة المتوسطة الثالثة لعام 2021، كما تتصدر نتائج البحث عن الجولة الأولى، من الجولة التمهيدية الثالثة للمستوى المتوسط ​​الثالث لعام 2021 جميع محركات البحث اليوم، ويريد العديد من الطلاب وأولياء الأمور الشعور بالراحة مع اعلان النتائج بعد انتظار طويل، خاصة وأن هذه المرحلة هي أهم تعليم في حياتهم.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 المهني epedu.gov.iq

كما سيتم نشر نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي لاعلان نتائج الثالث المتوسط، حيث ويمكن الحصول عليها في المنزل دون أي صعوبة، خلال الساعات القليلة المقبلة في جميع المحافظات، وهي بغداد وكركوك والأنبار وبابل وبغداد والبصرة وديكال وديالى ودهوك واربيل وكربلاء وكركوك. – محافظة ميسان – المثنى – النجف – السليمانية – واسط – الكرخ 2 – الكرخ 3 – الرصافة 2 – الرصافة 3 وقد أعلنت في وقت سابق نتائج الأعمال التحضيرية السادسة للعلوم البيولوجية والتطبيقية والأدبية ويستطيع الطلاب استخراج نتيجة الثالث متوسط ​​لعام 2022 لكلا الفرعين من خلال الرابط الخاص بموقع نتائج وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية عدة روابط إلكترونية للتحقق من نتائج، من خلال موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، والذي سيعمل على اتاحة الرابط قريباً في جميع محافظات العراق، حيث ينتظر آلاف الطلاب معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني، جميع المحافظات عبر موقع epedu.gov.iq، كذلك يتم تفعيل رابط ظهور النتائج من خلال موقع الويب الخاص باعلان نتائج لثالث متوسط 2022 العراق، واستخراج النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الخاص باعلان نتائج لثالث متوسط 2021 موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

النقر فوق نتائج الثالث المتوسط الدور الاول.

اختيار المحافظة التابع لها.

النقر على زر تنزيل.

فتح الملف واستخراج النتيجة.

حيث ستظهر أمامه جميع الدرجات بالرقم الامتحاني الخاص به.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

أعلنت الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم رفع النتائج على الموقع الرسمي المهني الرسمي، والذي يمكن الآن الاطلاع عليه من قبل الجميع، رابط لنتائج الجولة الأولى للوسيط الثالث لعام 2021، وينتظر طلاب المرحلة الثالثة في العراق اعلان الموعد من قبل وزارة التربية العراقية، للاعلان عن نتائج الجولة الثالثة في جميع المدارس وكافة مستويات المدن العراقية، بعد استكمال التصحيحات ومراجعة جميع الدرجات والعلامات، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها إلكترونيًا في المنزل، من خلال الموقع الرسمي المعين من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يمكن من خلاله التحقق من درجات الطلاب في كل محافظات الجمهورية بلا استثناء.