نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو السعودي الحاسم.. موعد مباراه الهلال والاتحاد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والاتحاد ، في إطار مباريات الأسبوع 12 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم 21 نوفمبر 2021، يستضيف مساء الثلاثاء 8 مارس 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مباراة قمة أو كما يطلق عليها الكلاسيكو السعودي الجديد، والذي يجمع فريقا الاتحاد والهلال ، حيث صراع الدفاع عن اللقب بالنسبة للزعيم أو التحليق نحو لقب جديد بالنسبة للعميد في البطولة الأقوى والأغلى عربيًا وآسيويًا.

نتناول في السطور المقبلة بالتفصيل، كواليس وآخر أخبار و موعد مباراه الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي .

مباراه الهلال والاتحاد

في واحدة من أقوى مواجهات الدوري السعودي هذا الموسم، والذي يضم حامل اللقب مع متصدر النسخة الحالية، لتبقى جماهير كرة القدم العربية والسعودية على موعد مع الإثارة والمتعة مساء الثلاثاء.

وبعد تأجيل لقاء الجولة 12 لظروف مشاركة الزعيم في بطولتي دوري أبطال آسيا التي توج بلقبها على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2021 ، وذلك حل فيها الموج الأزرق في المركز الرابع، تم تحديد الموعد لإقامة الكلاسيكو السعودي الجديد.

نستعرض أولًا نتائج ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة 23 :

نادي الهلال

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الهلال السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي بدأ يعود لسابق مستواه، مع تطور ملحوظ في حقبة جديدة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

حاليًا يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وصافي (20) هدفًا، بفارق 14 نقطة عن الإتي المتصدر.

ولدى حامل لقب الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي ، أفضلية بـ3 مباريات مؤجلة، من بينها لقاء الاتحاد.

إضافة إلى مباراتي الفيحاء والاتفاق المؤجلتين من الأسبوعين الـ19 والـ20.

وخلال 20 جولة خاضها الموج الأزرق، نجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا و7 تعادلات، وخسارتين.

وشهدت نتائج بطل آسيا في الأسابيع الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ، تحسنًا متزايدًا.

ففي مباريات الهلال الخمس الأخيرة في الدوري ، نجح في حصد 12 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

حيث فاز على التعاون والشباب ، ثم الحزم والنصر.

وتعادل إيجابيًا مع الباطن.

نادي الاتحاد

على الجهة المقابلة، حيث نادي الاتحاد السعودي ، والذي يخوض مواجهة الثلاثاء، بحثًا عن انتصار، سيكون حاسم على طريق اللقب التاسع للعميد.

يتربع الإتي حاليًا، على عرش الصدارة في الدوري السعودي ، برصيد 54 نقطة وصافي (30) هدفًا، بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه (الشباب).

خلال 22 جولة خاضها النمور في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نجح في الفوز بـ17 مباراة، والتعادل في 3، غير أنه خسر في لقاءين.

وعلى غرار الهلال، ففي مباريات الاتحاد الخمس الأخيرة في الدوري ، تمكن من جمع 12 نقطة.

إذ فاز في 4 مباريات، على أبها والنصر، ثم الأهلي (في ديربي جدة )، وأخيرًا على ضمك.

وتعادل إيجابيًا مع التعاون.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

على صعيد المواجهات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي ، فقد جمعت الناديين إجمالي 99 مواجهة، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

تمكن الهلال من الفوز في 43 مواجهة، فيما حقق الاتحاد الفوز في 28 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 28 لقاءً.

على مستوى الأهداف المسجلة في لقاءات الهلال أمام الاتحاد ، أحرز الزعيم 141 هدفًا، فيما سجل العميد 109 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الهلال والاتحاد ، فكانت فوز الزعيم بنتيجة (3-2).

جاء ذلك خلال لقاء الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 1983/1982 ، والذي شهد التتويج الأول لنادي الاتفاق بالبطولة.

وعن أكبر فوز حققه الهلال ضد الاتحاد في الدوري ، فجاء بنتيجة (5-0).

تحقق ذلك خلال مواجهة الدور الأول في دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2010/2009، والذي توج به نادي الهلال.

أما عن الفوز الأكبر لـ الاتحاد ضد الهلال ، فكانت بنتيجة (4-0).

حدث ذلك في مباراة الأسبوع الـ10 من الدوري السعودي الممتاز ( كأس دوري خادم الحرمين الشريفين ) موسم 2000/1999 ، والذي ظفر الإتي بلقبه.

موعد مباراه الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو السعودي الجديد، مساء الثلاثاء، عند الساعة التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الهلال والاتحاد ، فبحسب متابعاتنا في “ثقفني”، سيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادة التحكيمية للقاء المرتقب قبيل انطلاقه بساعات.

غير أن مصادر إعلامية، رجحت أن يتم إسناه القمة إلى طاقم تحكيم برازيلي بقيادة الدولي رافائيل كلاوس.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي) بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC1.

وبشأن معلق مباراة الهلال والاتحاد ، فمن المقرر أن تقوم شركة الرياضة السعودية بالإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

غير أن مصادر رصدتها “ثقفني” كشفت عن تكليف فهد العتيبي و محمد الخامسي بالمهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ لقاءات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي .