في خضم الأزمة.. تفاصيل "مكالمة الساعتين" بين ماكرون وبوتن

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن محادثات هاتفية استمرت ساعة و45 دقيقة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، الذي يشن حملة عسكرية على أوكرانيا.
ونقلت مراسلتنا عن قصر الإليزيه، أن ماكرون "طلب من بوتن هدنة إنسانية للسماح بخروج المدنيين عبر ممرات آمنة"، مشددا على "ضرورة حماية المنشآت النووية في أوكرانيا".
وقال الإليزيه عقب الاتصال: "الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وبوتن يكرر أنه مصر على تحقيق أهدافه دبلوماسيا أو عسكريا".
وأضاف: "بوتن أكد أن أهدافه في أوكرانيا هي تحييدها عسكريا، والقضاء على النازية، والاعتراف بضم روسيا للقرم، والاعتراف باستقلال دونباس".
وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي، سيجري مكالمة هاتفية بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عقب مكالمته الأول مع بوتن.
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