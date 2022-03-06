عاجل.. بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قال مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، اليوم الأحد، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكرانى فروا إلى البلدان المجاورة فى غضون عشرة أيام، فى أسرع أزمات اللاجئين تطورا فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، كتب جراندى على تويتر "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة فى 10 أيام.. فى أسرع أزمات اللاجئين تطورا فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".