بوتين لـ ماكرون: أوكرانيا تتحمل مسؤولية الاستفزازات فى محطة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف الكرملين، أن بوتين أبلغ ماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق "غير المشروط" لمطالب موسكو.
وأبلغت حكومة أوكرانيا، أمس السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قادرة على الحفاظ على الاتصالات مع الموظفين فى محطة الطاقة النووية "زابوريجيا" حيث يعمل مفاعلان من أصل ستة مفاعلات، وذلك بعد يوم من سيطرة القوات الروسية على المحطة.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى- فى تصريح، اليوم السبت: إن الموقع فى جنوب شرق أوكرانيا على اتصال منتظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت جروسى إلى تأكيد الهيئة التنظيمية الأوكرانية أن أنظمة الأمان التقنية كانت سليمة، وأن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية فى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوكرانيا.
وأضاف أن الأوكرانيين أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مركز التدريب بالمنشأة- الموجود بشكل منفصل عن وحدات المفاعل- عانى من أضرار كبيرة خلال الأحداث، الجمعة، عندما قالت أوكرانيا إنها أصيبت بقذيفة واندلع حريق محلى تم إخماده لاحقًا.
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