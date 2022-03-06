بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتالأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكرملين في بيان له اليوم، القول: إن "بوتين قال إن العملية تسير وفقا للخطة والجدول الزمني وإنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناء في المحادثات ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض".

اتصال بوتين بماكرون

ولاحقاً أجرى بوتين اتصالاً دام ساعة و45 دقيقة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الكرملين إن بوتين أبلغ ماكرون أن "الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا بدون شروط".

كما قال الكرملين إن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقال الكرملين: "أبلغ فلاديمير بوتين (ماكرون) باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا.. مستويات الإشعاع طبيعية".

كما اتهم بوتين خلال الاتصال مع ماكرون أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.