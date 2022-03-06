الخارجية : اتصالات لتأمين 145 أردنياً في سومي الأوكرانية

المدينة نيوز :– أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغترببن الأردنيين، أنها تجري اتصالات مكثفة حالياً لتأمين 145 أردنياً في مدينة سومي الأوكرانية.
وأوضحت الخارجية، في تصريحات صحفية، أنها تتابع مع المنظمات الدولية المختصة لتأمين ممر آمن للاردنيين الموجودين في مدينة سومي البالغ عددهم 145 شخصا.
كما تستمر الوزارة من خلال سفارتيها في موسكو وانقرة باجراء الاتصالات الدبوماسية المكثفة حول ايجاد ممرات امنة لخروجهم من المدينة.
وتشهد مدينة سومي حصاراً من جميع مخارجها من القوات الروسية ولا أحد يمكنه الخروج من المدينة.
وكانت وسائل اعلام نشرت ان اوكرانيا تستخدم اردنيين وعرب كدروع بشرية في الحرب .
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