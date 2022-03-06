طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443 برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، يقوم العديد من الأفراد بالبحث عن نتائج نظام نور من خلال الإنترنت وباستخدام رقم الهوية لعام 1443، وذلك تم بعد أن قامت جميع المؤسسات التعليمية في المملكة بالتجهيز لاختبارات الطلاب والطالبات لنهاية الفصل الدراسي الثاني، ولقد بدأ منذ اليوم الأحد الموافق 6 مارس لعام 2022 والموافق ليوم 3 من شهر شعبان في التاريخ الهجري لعام 1443ه‍، ضمن إجراءات احترازية مشددة قبل وأثناء أداء الاختبارات النظرية داخل المدارس التي تم الاتفاق على إتمام الاختبارات داخل مقراتها، والتي صرح بإنتهائها في يوم 9 مارس من 2022 م، والموافق يوم 7 شعبان 1443 ه‍، وذلك نتيجة إلى أنه يتم الإعلان عن كافة النتائج عبر موقع نظام نور، نظلم نور التعليمي يعتبر أحد أكثر المواقع الإلكترونية التعليمية أهمية وثقة حيث قامت وزارة التعليم في السعودية بإنشائة، والتي تتيح عليه كافة الجداول الدراسية وجداول الاختبارات وأيضا المراجع، كما تتيح نتائج المراحل التعليمية المختلفة للطلاب والطالبات.

نتائج نظام نور برقم الهوية لعام 1443 ه‍:

تقوم كافة العائلات داخل المملكة والتي تحتوي على أطفال في سن الدراسة بتجهيزهم لأداء الاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بإتباع توجيهات والتي تعمل على زيادة ثقة الطلاب والطالبات أثناء أداء الاختبارات والتي تساعدهم في الحل، وخصوصاً أن الطلاب سيقومون بأداء الاختبارات بشكل تحريري كما كان في السابق قبل جائحة كورونا والتي عهد الطلاب خلالها نظام الاختبارات عن بعد، ووفرت الوزارة رابط رسمي للحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور بشكل مباشر.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور:

يستطيع أولياء الأمور الاستفسار عن نتائج أبنائهم في الاختبارات عبر موقع نظام نور، كما يمكن للطلاب أيضاً الاستعلام عن النتائج، وذلك يتم بشكل بسيط عن طريق تنفيذ بعض من الخطوات السهلة والتي تمكنك من الدخول إلى رابط منصة نظام نور والتي يتم تحميل كافة نتائج الطلاب من خلالها: