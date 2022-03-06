العربية.. بوتين لماكرون: الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا دون شروط

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا بدون شروط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن بوتين أبلغ ماكرون أن أوكرانيا مسؤولة عن "الاستفزاز" بمحيط منشأة زاباروجيا النووية، فيما تحدثت الرئاسة الفرنسية "الاليزية"، عن أن المحادثات الهاتفية استمرت لساعة و45 دقيقة بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضى الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أى خطط لفرض أحكام عرفية فى روسيا.

وقال بوتين- فى تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة فى أى بلد فى حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.